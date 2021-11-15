Pekin Azer’in yönettiği ve Hakan Eratik, Zeynep Şarlıgil, Uğur Karabulut ile Kamil Atlıman’ın oynadığı Yan Etki, 19 Kasım 2021’de TME Films dağıtımıyla Light & Flare Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Cem ve arkadaşları karanlık bir takım insanlara biyolojik silah geliştirirken, Cem’in hastalığına çare bulurlar. Fakat ilacın beklenmedik yan etkileri vardır. İnsana özel güçler vermesi nedeniyle ilaç dikkat çeker. Karanlık insanlar formülü ele geçirmek ister. İlacın yan etkisi sonucu, paranoyaklaşan Can, arkadaşlarının kendisine kazık atacağına inanmaya başlar, İstanbul’dan kaçar. Bundan sonra baskınlar ve adam kaçırmalar gibi olaylar başlar.