Kenji Nagasaki’nin yönettiği ve Daiki Yamashita, Nobuhiko Okamoto, Yuki Kaji ile Tetsu Inada’nın oynadığı My Hero Academia The Movie: World Heroes’ Mission, 26 Kasım 2021’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Özgünlüklere karşıt bir terörist tarikatı, insanların güçlerinin çılgınca kontrolden çıkmasına neden olan bir gaz salarak bir şehri yok eder. Japonya’nın en cesur kahramanları tarikatın başındaki kişiyi bulmak ve onu adalete teslim etmek için dünyanın dört bir yanına dağılırlar. Endeavour’un ekibinin bir parçası olarak Deku, Bakugo ve Todoroki, Avrupa ülkesi Otheon’a seyahat eder.