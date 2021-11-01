Cüneyt İnay’ın yönettiği ve Zekeriya Akman, Günay Karacaoğlu, Sadi Celil Cengiz ile Burcu Altın’ın oynadığı Samet Hergün, 25 Şubat 2022’de Skypic Film dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Samet oldukça saf ve doktorasını vurdumduymazlık üzerine yapan 30 yaşlarında bir gençtir. Annesi Gülgün ile yaşayan Samet’in hayatı bir gün annesinin rahatsızlanması sonucu değişir. Gülgün ölümcül bir hastalığın pençesindedir ve Samet’ten evlenmesini ister. Samet ise evlenmek bir yana fark edilse çoğalmaması için kampanya başlatılacak bir türdür. Kızlarla nasıl konuşacağını bilmediği gibi her hareketiyle hayati tehlike oluşturan bir potansiyeldedir.