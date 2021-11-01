26. Gezici Festival

Gezici Festival, 26. yılında seyircisini unutulmayacak bir film seçkisiyle buluşturmak üzere çok yakında yola çıkıyor. 26 Kasım – 08 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek festival, modern sinemanın ilham verici örneklerini ve sinema sanatının klâsiklerini beyazperdede izleme fırsatı sunacak. Sinemaseverlere uzağı yakın etmek için yıllardır yollara düşen Gezici Festival’in bu yılki programında Dünya Sineması, Kısa İyidir, Çocuklar İçin, Türkiye Sineması, Sessiz Sinema gibi klâsikleşen bölümlerin yanı sıra 26. yıl için özel olarak programlanan, yeni, tematik film seçkileri de yer alıyor.