Başka Sinema Eskişehir Film Geceleri

Başka Sinema sonbaharda güzel havalara filmlerle veda ediyor. Eskişehirliler Başka Sinema’nın filmlerini açık havada izleme imkanı bulacak. 17 – 25 Eylül tarihleri boyunca seyirciler her akşam 20:00’de ödüllü yapımlarla buluşacak. Gösterimler boyunca çeşitli filmlerin yönetmen ve ekipleri de Eskişehir’e konuk olacak. Etkinliğin önemli filmleri arasında, başrollerini Anthony Hopkins ve Olivia Colman’ın paylaştığı, senenin merakla beklenen ve iki Oscar ödüllü filmi Baba (The Father) ve erkek egemen toplumda hayatta kalma mücadelesi veren genç bir kadının şiddet girdabına çekilmesini anlatan Emre Akay’ın yönetmenliğini üstlendiği Av gibi filmler var.

Av

Baba (The Father)

Beni Sevenler Listesi

Bir Nefes Daha

Dünyanın En Kötü İnsanı (Verdens Verste Menneske –

Worst Person in the World)



Host



İnsanlar İkiye Ayrılır

Kurye (The Courier)

Minari

Nomadland

Sansür (Censor)

