Başka Sinema Ayvalık Film Festivali Başladı

Sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği, Başka Sinema Ayvalık Film Festivali dün akşam Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Festivalde 08 Eylül’e kadar beklenen filmler izleyiciyle buluşacak. Festival direktörü Azize Tan, destekleri için çeşitli kuruluşlara, kişilere ve festival ekibine teşekkür ederek başladığı konuşmasına, “Bu yıl film gösterimleri Vural Sineması ve Amfitiyatro’da gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi konuğumuz olan sinema profesyonelleri öğrencilere özel atölyeler yapacak, panel ve söyleşiler gerçekleşecek. Çok zengin bir film seçkimiz var. Tüm sinemaseverleri festivalimize bekliyoruz.” diyerek devam etti.

Basın Bülteni

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Aslı Filiz – Tunç Şahin



Azize Tan



Emine Yıldırım – Murat Erşahin –

Aslı Filiz – Şenay Aydemir – Tunç Şahin



Ersan Çongar – Marsel Kalvo



Selen Uçer



Zeynep Dadak

