Ferhan Şensoy’u Kaybettik

Tiyatro ve sinemamızın usta sanatçısı Ferhan Şensoy, 31 Ağustos 2021 Salı günü hayatını kaybetti. 26 Şubat 1951′de Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğan, roman, deneme, senaryo ve şiirler yazan Şensoy, Aşk Dediğin Laf Değildir, Kızını Dövmeyen Dizini Döver, Büyük Yalnızlık, Pardon, Şans Kapıyı Çalınca, Son Ders: Aşk ve Üniversite, Ünye de Fatsa Arası, Muhalif Başkan gibi filmlerde oynadı, dizilerde senaristlik ve yönetmenlik görevi yaptı. Şensoy’un cenazesi, 02 Eylül 2021 Perşembe günü Teşvikiye Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.