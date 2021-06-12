Yavuz: Adaletin Kılıcı’ndan İlk Teaser Yayında

Yavuz Sultan Selim’in hayatı, Türk sinema tarihinin en büyük projesi ve Yavuz: Adaletin Kılıcı adıyla beyazperdeye geliyor. Yapımcılığını CY Medya – Halit Arabacı’nın üstlendiği, ilk Türk – İslam halifesi ve 9. Osmanlı padişahı 1. Selim’in hayatını anlatacak olan filmin cast çalışmasına başlandı. Türk ve yabancı oyuncuların yer alacağı filmin çekimleri 2022 yılında Fas’taki Atlas Stüdyoları’nda yapılacak. Yavuz Sultan Selim’in Osmanlı İmparatorluğu’nun kaderini, hatta doğrudan dünya tarihini değiştiren seçimlerini, iç hesaplaşmalarını ve başarılarını perdeye getirecek olan filmin çekimlerini biri Türk, diğeri yabancı iki yönetmen birlikte yapacak.

Basın Bülteni

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