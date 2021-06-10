Space Jam: Yeni Efsane Filminden Yeni Fragman ve Afiş Yayınlandı

Hoş geldiniz, burası Space Jam! NBA şampiyonu ve global ikon LeBron James, efsanevi Tune elemanı Bugs Bunny ile animasyon / canlı – aksiyon Space Jam: Yeni Efsane (Space Jam: A New Legacy) filminde epik bir maceraya atılıyor. Yönetmenliğini Malcolm D. Lee’nin üstlendiği filmin yenilikçi yapım ekibinde Ryan Coogler ve Maverick Carter yer alıyorlar. Bazı ebeveynlerin çocuklarıyla bağ kurmak için ne kadar ileri gidebileceklerini açığa çıkaran bu dönüşümsel yolculuk iki dünyanın manik bir karışımı. Yeni afişi ve fragmanı yayınlanan filmin Türkiye’deki her yaştan Space Jam fanı, Space Jam: Yeni Efsane temasını taşıyan çok çeşitli ürünlere de ulaşabilecekler.

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

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