12 Punto TRT Senaryo Günleri İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto Senaryo Günleri, bu yıl da dünya sinemasından usta isimleri, proje sahipleri ve izleyicilerle ortak platformda buluşturacak. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenecek etkinlik bu yıl dünyanın değişik coğrafyalarından sinema profesyonellerini ağırlayacak. Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Bosna Hersek, Makedonya, Avustralya ve ABD’den sinemacılar 3. 12 Punto Senaryo Günleri’nde buluşacak.

Basın Bülteni

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