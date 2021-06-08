Robot Ron: Bir Sorun Var Filmi İçin İlk Fragman ve Afiş Yayınlandı

İngiltere merkezli CG animasyon stüdyosu Locksmith Animation’ın ilk sinema filmi olan 20th Century Studios’dan Robot Ron: Bir Sorun Var (Ron’s Gone Wrong), 22 Ekim 2021′de sinemalarda gösterime giriyor. Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman, Ed Helms ve Justice Smith’in seslendirdiği, komedi, macera türündeki animasyon film, bir ortaokul çocuğu ile onun sorunlu sevimli robotu arasında tomurcuklanan dostluğa dokunaklı ve eğlenceli bir bakış sunuyor. Robot Ron’un sosyal medya çağı karşısında gülünç arızaları, onları bir çocuk ve robotun gerçek arkadaşlığının harika karmaşasıyla hesaplaştıkları aksiyon dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Basın Bülteni

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