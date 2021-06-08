Kaan Ertem’i Kaybettik

1990’lı yıllardan bugüne Leman Dergisi’nin usta çizerleri arasında adını yazdıran karikatürist Kaan Ertem, 08 Haziran 2021 Salı günü hayatını kaybetti. Ertem, özellikle Erdener Abi ve Öğreten Adam ve Oğlu tiplemeleriyle tanınıyordu. Ertem, Kolpaçino, Kutsal Damacana 2: İt Men, Kolpaçino: Bomba ve İki Kafadar: Chinese Connection adlı sinema filmlerinin senaryolarını yazdı; Kolpaçino’da ise oyuncu olarak rol aldı. Ertem’in cenazesi, 09 Haziran 2021 Çarşamba günü öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Küçükyalı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.