Daha İyi Bir Yarın’ın Çekimleri 14 Haziran’da Gökçeada’da Başlıyor

Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı’nın başrollerini paylaştığı, Emre Kavuk’un yazıp yöneteceği Daha İyi Bir Yarın filminin çekimleri 14 Haziran’da Gökçeada’da başlıyor. 2060’lı yıllarda geçen filmde, sevgilisinin, daha iyi birini bularak terk ettiği Ozan, yaşamını sonlandırmaya karar verir. Gittiği merkez ofisinden bunun mümkün olmadığı, çünkü kendisine aşık birisinin olduğu söylenir. Ozan yaşamını sonlandırmak için şimdi bu gizemli kadını bulmalı ve onu aşkından vazgeçirmelidir.

Basın Bülteni

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