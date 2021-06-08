Hayaletler, Şangay ve Münih’te Görülecek

Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği, Hayaletler, festival yolculuğuna Şangay ve Münih festivalleri ile devam ediyor. 11 – 20 Haziran tarihlerinde 24. Şangay Film Festivali’nde Asya prömiyerini yapacak olan Hayaletler, 01 – 10 Temmuz tarihlerinde de 38. Münih Film Festivali’nde CineVision Ödülü için yarışacak. Filmin başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir paylaşırken, müziklerini Ekin Fil üstleniyor. 14 Mayıs’ta İspanya’da sinemalarda gösterime giren film sonbahar aylarında da Almanya, Avusturya, İsviçre ve Yunanistan’da seyirciyle buluşacak. Filmin, sinemalarımızdaki vizyon tarihi ise pandemi sebebiyle henüz belirsizliğini koruyor.

Basın Bülteni

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