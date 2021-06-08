Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenecek Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı. Hem Türkiye’nin hem de diasporaların ve diaspora topluluklarının bulundukları ülkelerin kültür ve sanat hayatına yeni bir bakış açısı getirilmesi amacıyla gerçekleşecek olan festival, sinema ve sanatın toplumlar üstündeki birleştirici gücünü ortaya koyacak. Diaspora toplumlarına ait olan, özellikle şimdinin genç, geleceğin ise önemli ve etkili sinemacılarını 27 – 29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Atlas Sineması’nda buluşturacak festivale başvurular 30 Temmuz 2021 tarihine dek yapılabilecek.

İlanlar

