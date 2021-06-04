Lisa Joy’un yönettiği ve Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton ile Natalie Martinez’in oynadığı Zihin Gezgini (Reminiscence), önümüzdeki aylarda Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Özel bir zihin dedektifi olan Nick Bannister, müşterilerinin karanlık ve kayıp hatırlarında gezinebilme kabiliyetine sahiptir. Miami’nin tehlikeli kıyılarında yaşarken yeni müşterisi Mae ile rastlaşınca hayatı sonsuza kadar değişir. Basit bir kayıp bulma meselesi, tehlikeli bir saplantıya dönüşür. Bannister, Mae’nin ortadan kaybolmasının ardındaki gerçeği bulmaya çalışırken bir komployu açığa çıkarır.