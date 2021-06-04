Gülten Taranç’ın Belki Geçerdi Klibi Yayında

Yönetmen, senarist ve müzisyen Gülten Taranç, yeni klibiyle dijital platformlarda yerini aldı. T. C. Kültür Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün Müzik Susmasın desteğini alan Gülten Taranç / Elbet Sevilir albümünün ilk klibi Belki Geçerdi internet ortamında yayına verildi. Bu yıl, ön hazırlık aşamasını yapmakta olduğu ikinci uzun metraj filmi Salyangozlar ile Köprüde Buluşmalar Ödülü’nü alan Taranç, filmin çekimi için yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Basın Bülteni

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