İsmail Hacıoğlu’ndan Rekor Paylaşım

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kesişme: İyi ki Varsın Eren Bülbül filmi için silah eğitimi alıyor. Bugüne kadar canlandırdığı tüm rollerdeki oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Hacıoğlu, yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Başrolünde yer aldığı filmde Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i canlandıracak olan İsmail Hacıoğlu, poligonda silah atış eğitimleri alıyor. Yakışıklı oyuncu, Cem Cesur’dan aldığı silah eğitimlerini sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. İsmail Hacıoğlu’nun paylaşımları üzerine, hayranları oyuncuyu mesaj yağmuruna tutarken sosyal medyada da gündem oluşturdu.

Basın Bülteni

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