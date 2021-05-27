Dwayne Johnson ve Emily Blunt’ın Rol Aldığı Disney’in Jungle Cruıse Filminin Heyecan Verici Yeni Fragmanı Yayınlandı

Disney hayranlarına, 30 Temmuz 2021 tarihinde sinemalarda gösterime girecek olan Jungle Cruise filmi için sürprizlerle dolu yeni fragmanını sundu. Disneyland tema parkının ünlü eğlence parkurundan esinlenen, Dwayne Johnson ve Emily Blunt’ın zeki kaptan Frank Wolff ve cesur araştırmacı Dr. Lily Houghton’ı canlandırdıkları Jungle Cruise filmi, sinemaseverleri Amazon’da eğlenceli ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Basın Bülteni

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