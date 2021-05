11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali

Her yıl “Adalet” teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin afişi yayımlandı. Bu yıl onbirincisi düzenlenecek festival, 26 Kasım – 02 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki afişi uluslararası üne sahip Türk karikatür ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu tarafından tasarlandı. Gürbüz Doğan Ekşioğlu eseriyle, 24 Mayıs 2021 haftasında yeniden New Yorker Dergisi’ne kapak olmuştu. Her yıl olduğu gibi adalet filmlerinden oluşan film gösterim seçkilerinin yanı sıra Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj ve ve Kısa Metraj Film Yarışması’na yapılacak başvurular 10 Eylül’e devam edecek.

Gürbüz Doğan Ekşioğlu