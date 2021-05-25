Türk Sinemasında Bir İlk: Robot Oyuncular Beyazperdede

Hayatımızın her aşamasında yerini almaya başlayan robotlar, şimdi de sinemada karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk robot oyuncusu Aypera, Yapımcı Birol Güven ile sözleşme imzaladı. Güven’in senaryosunu yazdığı, robotları ve insanları biraraya getireceği yeni filmi Digital Human, 2022 yılında vizyona girecek. Film için ilk anlaşmasını Robot Oyuncu Aypera ile yapan Yapımcı Birol Güven, her şeyin çok hızlı bir şekilde değişime uğradığını ve robotların sinemada da kaçınılmaz olarak kendilerini göstermeye başlayacaklarını belirtti.

Basın Bülteni

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