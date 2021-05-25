TRT World Yapımı Kodokushi Filmi Uluslararası Prömiyerini Çin’de Yapacak

Yapımcılığını TRT World’ün, senarist ve yönetmenliğini Ensar Altay’ın üstlendiği belgesel film Kodokushi, uluslararası prömiyerini dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan 24. Uluslararası Şangay Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde yapacak. Modern yaşamlardaki yalnız ölümlere odaklanan belgesel, ismini yalnız ölmeyi ve bir süre bulunamamayı tasvir eden Japonca bir tanımlama olan “Kodokushi”den alıyor. Japon yönetmen Yasujiro Ozu’nun Tokyo Hikâyesi adlı filminde konu edindiği “modern yaşam biçiminin insanları yalnız bıraktığı” fikrinden ilham alan Kodokushi, öldükten haftalar sonra fark edilen kişilerin yalnız ölümlerini anlatıyor.

Basın Bülteni

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