Marvel Studios’dan Eternals İçin İlk Fragman ve Afiş Yayınlandı

Marvel Studios, 05 Kasım 2021 tarihinde gösterime girecek olan, Chloe Zhao’nun yönettiği, Angelina Jolie’nin oynadığı, Marvel Sinematik Evreni’nin 4. fazının üçüncü filmi Eternals için heyecan verici ilk fragmanı ve afişini yayınladı. Sinemaseverler filmde, yeni bir Süper Kahramanlar ekibi ile tanışacak. Eternals, insanlığın en eski düşmanı The Devants’a karşı yeniden bir araya gelmek için gölgelerden çıkarılan bir grup ölümsüz kahramanı konu alıyor.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız: 1 / 2

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