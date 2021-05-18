Erol Keskin’i Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu, rejisör ve senarist Erol Keskin, 18 Mayıs 2021 Salı günü hayatını kaybetti. 03 Kasım 1931 tarihinde İstanbul’da doğan Erol Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda genel sanat yönetmenliği de yaptı. Keskin, 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Senaryo, 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıburnu Ödülleri ve 23. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri aldı. Bozuk Düzen, Adak, Elmacı Kadın, Herkes Kendi Evinde, Deli Yusuf, Adalet Oyunu, Zavallılar, Fikret Bey gibi sinema filmlerinde oynayan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.