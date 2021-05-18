Filmimin Hikâyesi Yarışması’nın Birincisi Asya Şahin, Kırmızı Araba Hikayesinin Filmini Çekti

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile çocukların sanatsal üretim gerçekleştirmeleri, sinema kültürü edinmeleri ve yedinci sanat dalına ilgilerinin arttırılması amacıyla düzenlenen 17. Çocuk Filmleri Festivali’nin Filmimin Hikâyesi yarışması ile bir öğrenci daha hayallerini gerçekleştirdi. Yarışmada Kırmızı Araba hikâyesiyle birincilik ödülünü kazanan Asya Şahin, senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi ile birlikte filmini çekti. TÜRSAK Vakfı’nın yardım ve desteği ile ilk yönetmenlik ve başrol oyunculuğu deneyimini yaşayan küçük öğrenci Aslı Şahin, unutamayacağı bir film çekim günü yaşadı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ali Tanrıverdi – Asya Şahin – Burhan Gün



Asya Şahin



Beste Bereket – Ali Tanrıverdi –

Asya Şahin – Murat Şeker – Uğur Şeker

