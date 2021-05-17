Everardo Gout’un yönettiği ve Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas ile Cassidy Freeman’ın oynadığı Arınma Gecesi: Sonsuza Dek (The Forever Purge), önümüzdeki aylarda UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Adela ve kocası Juan, Teksas’ta yaşamaktadır ve Juan, zengin bir aile olan Tucker ailesinin çiftliğinde çalışmaktadır. Juan, Tucker ailesinin reisi olan Caleb’i oldukça etkiler ama bu durum Caleb’in oğlu Dylan’ın kıskançlık krizini tetikler. Arınma Gecesi’nin ertesi sabahı, maskeli katiller çetesi, Dylan’ın karısı ve kız kardeşi de dahil olmak üzere Tucker ailesine saldırır. Ülke kargaşaya sürüklenip Amerika dağılmaya başlarken, bu iki aile bir araya gelip direnmek zorunda bırakılmıştır.