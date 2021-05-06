Özgür Bakar’ın yönettiği ve senaryosunu Koray Yeltekin ve Ayşe Nur Menekşe’nin yazdığı belgesel film Sudanlı Musa, 04 Mart 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Kafa İşler tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sudanlı Musa’nın yolculuğu, İstikbâl için İstiklâl diyen vatan evlâtlarının verdiği destansı mücadelesinin bir özeti. Musa, Kurtuluş Savaşı’nın çıkardığı birçok isimsiz kahramandan sadece biridir. İyiliğe, adalete ve bağımsızlığa giden yoldaki mücadelesi ise koca bir orduya bedeldir. Trablusgarp’ta Yüzbaşı Mustafa Kemal’le sırt sırta savaşır; Tuna nehrini boğulma pahasına geçerek Balkan cephesinde yerini alır; İngiliz ajanı Lawrence’a rağmen Teşkilat-ı Mahsusa adına Arabistan topraklarındaki birçok cepheye silah ve altın yardımlarını ulaştırmayı başarır.