Disney’den Cruella Filmine Ait Karakter Posterleri ve Özel Bir Video Yayınlandı

Sinema tarihinin en kötü şöhretli karakterlerinden biri olan efsanevi Cruella de Vil’in asi ilk günlerini konu alan yepyeni canlı aksiyon filmi Cruella için karakter posterleri ve filmden özel bir video yayınlandı. La La Land’ın sevilen oyuncusu Emma Stone ve Emma Thompson’ın rol aldığı film Craig Gillespie tarafından yönetiliyor. 1970’lerin Londra’sında punk rock devriminin ortasında geçen Cruella, tasarımlarıyla adını duyurmaya kararlı zeki ve yaratıcı bir kız olan Estella adlı genç bir dolandırıcıyı konu alıyor. Estella, kötülüğe olan arzusunu takdir eden bir çift genç hırsızla arkadaş olur ve hep birlikte Londra sokaklarında kendilerine yepyeni bir hayat kurarlar.

Basın Bülteni

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