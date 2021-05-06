Sessiz Bir Yer 2 Filminden Yepyeni Bir Fragman Yayınlandı

John Krasinski’nin yönettiği ve başrollerini Emily Blunt ile Cillian Murphy’nin paylaştığı Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place Part 2), filminin yeni fragmanı yayınlandı. Filmde, ölümcül olayları evlerinden takip eden Abbott Ailesi dış dünyadaki vahşetle yüzleşmek ve hayatta kalmak için, kendilerini sessiz bir savaşın içinde bulurlar. Bu tehlikeli maceraya adım atarken, onları sesle avlanan yaratıklar dışında, yol boyunca pusuda bekleyen başka tehditlerin de olduğunu fark ederler.

Basın Bülteni

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