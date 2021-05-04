BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe, TÜRSAK Vakfı’nın Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

1991 yılında sinema, televizyon, güzel sanatlar, basın, iş ve politika dünyasında tanınmış 215 üyenin katılımıyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan TÜRSAK Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı’nın Yönetim Kurulu’na yeni bir isim katıldı. BKM CEO’su olarak sinema, televizyon, tiyatro ve konser organizasyonu alanlarında pek çok ulusal ve uluslararası projenin yönetimini üstlenen, TESİYAP Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği ile TESDER Türkiye Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği üyesi de olan Zümrüt Arol Bekçe, TÜRSAK Vakfı’nın yeni Yönetim Kurulu Üyesi oldu.