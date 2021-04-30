Ozan Turgut’un Kurander’i South East European Film Festival Los Angeles’a Seçildi

Ozan Turgut’un yazıp yönettiği; Hamit Turgut, Zeynep Özan, Nazlı Bulum, Kaan Turgut ve Osman Şadi Turgut’un rol aldığı Kurander (The Breeze) dünya prömiyerini 28 Nisan – 05 Mayıs 2021 tarihlerinde 16. South East European Film Festival Los Angeles’ta yapıyor. Film, hasta yatağında yatan yalnız ve yaşlı bir adamın, ufak bir esintiyle odasının kapısının açılmasının ardından karşılaştığı pişmanlıklarını konu ediyor. Senaryosu da Ozan Turgut’un yazdığı filmin Görüntü Yönetmenliğini Önder Şengül yapıyor. Turgut, senaryosunu yazdığı ve daha önce gerçekleştirdiği Limonlar Unutmaz adlı kısa filmiyle 48 Saat Film Festivali’nde jüri özel ödülü kazanmıştı.

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