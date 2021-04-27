İzmir Sinema Bülteni Nisan 2021 Yayınlandı

Kültür İçin Alan son yıllarda İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep’teki sanatçılar ve kültür aktörlerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapan en önemli oluşumlardan biri haline geldi. Kültür İçin Alan oluşumu, Avrupa ile yaratıcı işler için diyaloğa geçilmesine alternatif alanlar yaratıyor; İzmir ve çevresinde 3 farklı film etkinliğine, Dijital Film Atölyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 2 Yaka Kısa Film Festivali, Nesin Köyleri tarafından projelendirilen Çek Yat / Yatılı Kısa Film Yarışması ve Azize Tan’ın yönetiminde ilerleyen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’ne destek veriyor. Nisan bülteninin İzmir’den İlham Alan Filmler bölümünde bu ay Sivri Akıllılar filmi tanıtılıyor.