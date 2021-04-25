İstanbul Erkek Lisesi 18. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Festivali, Haziran 2021 tarihinde İstanbul Erkek Lisesi Sinema Kulübü tarafından düzenleniyor. Festival kapsamında yapılacak olan 18. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması’nın başvuruları başladı. Lise düzeyinde her öğrencinin katılabileceği kısa film yarışmasının sonuçları Haziran 2021 tarihinde açıklanacak ve ardından jüri üyelerinin belirlediği kazananlar, 10.000 TL’lik ödül havuzundan ödüllerini almaya hak kazanacaklar. Son başvuru tarihi 01 Haziran 2021 olarak belirlenen yarışma hakkında detaylı bilgelere ve başvuru formuna www.ielsinema.org adresinden ulaşılabiliyor.

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