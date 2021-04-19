Taha Ulukay’ın yönettiği ve Ferdi Akarnur, Mehmet Çepiç, Bülent Ergün ile Turgay Tanülkü’nün oynadığı Kaygısız Baş: Başımız Gezer Sağda Solda, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla Beğen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bedri ve Fehmi kardeşler, babaları İbrahim ile buldukları define nedeniyle anlaşmazlığa düşerler. Bedri ve Fehmi babalarını öldürdükten sonra, parçalayarak poşetlere doldururlar ve köy dışında derince bir kuyuya atarlar. İstanbul’da işleri iyi gitmeyen ve çalıştığı fabrikadan kovulan kuzenleri Murat’ın tam bu sırada Ürgüp’e kesin dönüş yapar. Kuzenlerin yolları kesişir ve trajikomik olaylar zinciri başlar.