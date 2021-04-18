Erol Demiröz’ü Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Erol Demiröz, 18 Nisan 2021 Pazar günü hayatını kaybetti. 29 Temmuz 1940 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelen Erol Demiröz, yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamladı. 1968 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nun oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alan Demiröz, yüzlerce oyunda oynadı. Rol aldığı filmler arasında ise Sürü, Hakkari’de Bir Mevsim, Beyaz Melek, Acı, Çark, Mucize 2: Aşk, Güneşi Gördüm, Düttürü Dünya, Çinliler Geliyor, Balans ve Manevra, Vezir Parmağı, Son Cellat gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.