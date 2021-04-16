Uluslararası Rotary 2420 Bölge, Çevreni Koru Evreni Kucakla Konulu 2. Rotary Kısa Film Yarışması’nın Finalistleri Belli Oldu

Rotary Kısa Film Komitesi tarafından Çevreni Koru Evreni Kucakla teması ile düzenlenen Uluslararası Rotary 2420 Bölge Örsçelik Balkan 2. Rotary Kısa Film Yarışması’nda finale kalan filmler belirlendi. Ödül töreni ile galası Mayıs’ın son haftasında yapılacak olan yarışmaya 30 dakikayı aşmayan 77 film katıldı. Ulya Aviral (Akademisyen), Dr. Gözde Özdemir (Akademisyen), Murat Sevinç (Rotaryen), Yaşar Atacık (Çevresel Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı), Betül Olgaç (İletişimci), Zafer Şahin (İstanbul Şehir Tiyatrosu Baş Dramaturg), Serdar Güven (Görüntü Yönetmeni) gibi alanında uzman kişilerden oluşan ön jüri değerlendirmesini yaptı ve 17 kısa film finale kaldı.

Basın Bülteni

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