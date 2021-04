Rüya Gibi Filmler Kundura Sinema’da

Kundura Sinema’nın çevrimiçi izleme platformu Kundurama’nın yeni seçkisi Rüyanın Öte Yakası yayında. Seçkide, sinemaseverlerin hafızasını, zihnini ve duygularını harekete geçirmeye hazır ikisi kısa, 3 film gösterilecek. İngiliz sanatçı ve yönetmen ikili Daniel & Clara’nın belgeselleri Bir Yolculuktan Notlar (Notes From A Journey) ve Hindistanlı genç yönetmen Payal Kapadia’nın 2 kısa filmi izleyiciyle buluşacak.

Bir Yolculuktan Notlar (Notes From a Journey)



Öğleden Sonra Bulutlar (Afternoon Clouds)



Ve Yaz Ne Söyler ki… (And What is the Summer Saying)