Özel Etkinlikler

Rüya Gibi Filmler Kundura Sinema’da

Yorum yapın

Kundura Sinema’nın çevrimiçi izleme platformu Kundurama’nın yeni seçkisi Rüyanın Öte Yakası yayında. Seçkide, sinemaseverlerin hafızasını, zihnini ve duygularını harekete geçirmeye hazır ikisi kısa, 3 film gösterilecek. İngiliz sanatçı ve yönetmen ikili Daniel & Clara’nın belgeselleri Bir Yolculuktan Notlar (Notes From A Journey) ve Hindistanlı genç yönetmen Payal Kapadia’nın 2 kısa filmi izleyiciyle buluşacak.

İlanlar

Bir Yolculuktan Notlar (Notes From a Journey)

Öğleden Sonra Bulutlar (Afternoon Clouds)

Ve Yaz Ne Söyler ki… (And What is the Summer Saying)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir