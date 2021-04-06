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Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri, Festival Scope’da Başladı

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Mülteci ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin önemi üzerine Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), T .C. Sağlık Bakanlığı ortaklığında ve Avrupa Birliği finansal desteği ile ilk defa düzenlediği Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri çevrimiçi olarak festivalscope.com platformunda başladı. Çevrimiçi olarak 11 Nisan 2021 Pazar gününe kadar 7 gün boyunca izlenebilir olacak 7 filmin her biri için ayrıca, sinema yazarı Alin Taşçıyan’ın yönetiminde 7 adet söyleşi düzenleniyor. Söyleşiler; filmlerden katılımcılar, Suriyeli sağlık çalışanları, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, DSÖ Türkiye Ülke Ofisi ve Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililerin katılımıyla gerçekleşiyor.

Afişler

İlanlar

A New Beginning

A Place to Breathe

Amal

Central Airport THF (Zentralflughafen THF)

Island of the Hungry Ghosts

STYX

Wake Up On Mars (Reveil Sur Mars)

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