Mülteci ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin önemi üzerine Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), T. C. Sağlık Bakanlığı ortaklığında ve Avrupa Birliği finansal desteği ile ilk defa düzenlediği Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri, 05 – 11 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak festivalscope.com platformunda gerçekleşecek. 07 Nisan 2021 Dünya Sağlık Günü teması olan “Daha eşit ve daha sağlıklı bir dünya için hep birlikte” mesajını vurgulamak adına düzenlenen çevrimiçi etkinliğe, film eleştirmeni Alin Taşçıyan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan söyleşiler de eşlik edecek. Ücretsiz etkinlikte altı belgesel ve bir kurmaca film gösterilecek.

Afişler



İlanlar



A New Beginning



A Place to Breathe



Amal



Central Airport THF



Island of the Hungry Ghosts



STYX



Wake Up On Mars

