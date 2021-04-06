Karanlık Kutunun Doğu Serüveni, Desteğinizi Bekliyor

Yönetmenliğini Nihan Belgin’in üstlendiği Karanlık Kutunun Doğu Serüveni adlı dokü-dramanın önümüzdeki aylarda çekimlerine başlanıyor. Proje, Dünya’da çekilen ilk fotoğrafın izini sürerek fotoğrafın icadı ve günümüzdeki fotoğraf çılgınlığını farklı perspektiflerden anlatacak sinematografik bir anlatı olacak. Proje ekibi, Fongogo’da oluşturduğu kampanya sayfasıyla da izleyicilerini projenin bir parçası olmaya davet ediyor. Filme destek veren sinemaseverlere çeşitli ödüller sunulacak.

Basın Bülteni

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