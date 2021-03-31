Spiral: Testere Devam Ediyor’un Türkçe altyazılı yeni fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella ve Marisol Nichol’un yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Testere II’nin de yönetmeni olan Darren Lynn Bousman oturuyor. Spiral: Testere Devam Ediyor, yakında sinemalara geliyor. Filmde, dünyaya adalet getirmek isteyen sadist bir katil şehre musallat olduğunda, küstah bir dedektifle acemi ortağı, emekli bir komiserin de yardımıyla, şehrin kanlı geçmişini hatırlatan bu tüyler ürpertici cinayetleri çözmeye çalışır. Derin bir gizemin içinde farkında olmadan kapana kısılan dedektif, kendini katilin korkunç oyununun tam da ortasında bulur.

Basın Bülteni

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