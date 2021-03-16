17. Akbank Kısa Film Festivali Başlıyor

Sinemanın önemli bir referans noktası haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere 22 Mart – 01 Nisan 2021 tarihleri arasında 17. kez düzenlenecek. Festivalin etkinlikleri çevrimiçi yapılacak. 71 ülkeden toplam 2.048 kısa filmin başvurduğu festival, Festival Kısaları, Dünyadan Kısalar, Kısadan Uzuna, Deneyimler, Belgesel Sinema, Perspektif, Özel Gösterim ve Forum bölümlerinden oluşuyor. Dünya festivallerinde yer almış filmlerin yanı sıra çok sayıda Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmin yer aldığı, 37 ülkeden 90 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.