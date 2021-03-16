Rainer Werner Fassbinder, İstanbul Modern Sinema’da: Sinemanın Yaramaz Çocuğu Fassbinder’den Bir Seçki

İstanbul Modern Sinema, sinema tarihinin en üretken ve etkili yönetmenlerinden Rainer Werner Fassbinder’i ağırlıyor. Yönetmenin filmografisinden beş filmin izleyiciyle buluşacağı seçki Fassbinder’in 1969’daki ilk uzun metrajından başlıyor. Genç yaşta hayata veda eden yönetmenin çevrimiçi gösterilecek filmleri arasında Maria Braun’un Evliliği, Korku Ruhu Kemirir, Ahlaksız Şeytan ve Effi Briest yer alıyor. Programda Alman yönetmenin filmlerinin yanı sıra Oskar Roehler’in, Fassbinder’in hayatını aktardığı biyografik filmi Yaramaz Çocuk da izlenebilir.

Ahlaksız Şeytan (Satansbraten)



Effi Briest



Korku Ruhu Kemirir (Angst Essen Seele Auf)



Maria Braun’un Evliliği (Die Ehe der Maria Braun)



Yaramaz Çocuk (Enfant Terrible)

