41. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması Sonuçları Açıklandı

41. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması’na bu yıl 374 film katıldı. Ön elemeyi geçen 47 film 06 – 14 Mart 2021 tarihleri arasında 27. İFSAK Kısa Film Festivali’nde çevrim içi olarak seyirciyle buluştu. Bu yıl yarışmaya katılan 95 belgesel, 13 canlandırma, 33 deneysel ve 233 kurmaca filmden oluşan toplam 374 filmin arasından 18 Belgesel, 5 Canlandırma, 6 Deneysel ve 18 Kurmaca filmin ön elemeyi geçerek www.kisafilm.ifsak.org.tr adresinde izlendi. Ön elemeyi geçen filmler değerlendirilerek ödül alan filmler 14 Mart 2021 Pazar günü yapılan ve Youtube İFSAK TV’den canlı yayınlanan çevrim içi ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Basın Bülteni

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Ödüller

En İyi Belgesel Birincilik Ödülü: Donuk Bakışlar (Rıdvan Karaman)

En İyi Belgesel İkincilik Ödülü: İnziva (Mert Eşberk)

En İyi Belgesel Üçüncülük Ödülü: Meryem Ana (Hasan Ete)

En İyi Canlandırma Birincilik Ödülü: İğne (Ceylan Beyoğlu)

En İyi Canlandırma İkincilik Ödülü: Yüz Yüze (Birnur Karatimur Çutsay)

En İyi Canlandırma Üçüncülük Ödülü: Bitcoin’i Olan Rakun (Serdar Çotuk)

En İyi Deneysel Birincilik Ödülü: Ankebût (Ceylan Özgün Özçelik)

En İyi Deneysel İkincilik Ödülü: 61 Sokak No 4 (Çağıl Saydam)

En İyi Deneysel Üçüncülük Ödülü: Vortex (Cüneyt Işık)

En İyi Kurmaca Birincilik Ödülü: Tapınak (Murat Uğurlu)

En İyi Kurmaca İkincilik Ödülü: Hıc Svnt Dracones (Hasan Doğan)

En İyi Kurmaca Üçüncülük Ödülü: Kömür (Reşat Fuat Çam)

Özel Ödül: Binbir Gece (Mahsun Taşkın)