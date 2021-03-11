TÜRSAK Vakfı’nın Yeni Başkanı Cemal Okan Oldu

TÜRSAK Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı’nın 10 Mart Çarşamba günü gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Yapımcı Cemal Okan oy birliği ile vakıf başkanlığına seçildi. Okan konuşmasında, TÜRSAK Vakfı’nın başkanı olmaktan dolayı gurur duyduğunu ve bu kararın kendisi açısından çok değerli olduğunu belirtti. TÜRSAK Vakfı’nda 2013 yılından bu yana görev yaptığını ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimiyle başkanlık koltuğuna oturduğunu söyleyen Okan, birçok başarılı işe imza atan vakfın aynı başarılarına devam edeceği temennisinde de bulundu.