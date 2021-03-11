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Gerhard Lamprecht Filmleri Kundura Sinema’da

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Kundura Sinema’nın çevrimiçi programı, Alman sessiz sinemasının en üretken yönetmenlerinden ve Alman Sinemateki’nin kurucusu Gerhard Lamprecht’in filmlerinden oluşan seçkiyle devam ediyor. Kundura Sinema’nın Goethe – Institut İstanbul ve Alman Sinemateki işbirliğinde hazırladığı Sessiz Drama: Gerhard Lamprecht’in Sahiciliği seçkisi, yönetmenin sinema tarihinin ilk kadın senaristlerinden Luise Heilborn – Körbitz ile birlikte yazdığı Berlin’in Kenar Mahalleleri (Die Verrufenen), Gayrimeşru Çocuklar (Die Unehelichen), Aramızdaki İnsanlar (Menschen Untereinander) ve Fenerin Altında (Unter der Laterne) adlı filmlerini sunuyor.

Aramızdaki İnsanlar (Menschen Untereinander –
People to Each Other)

Berlin’in Kenar Mahalleleri (Die Verrufenen – Slums of Berlin)

Fenerin Altında (Unter der Laterne – Under the Lantern)

Gayrimeşru Çocuklar (Die Unehelichen –
Children of no Importance)

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