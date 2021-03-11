Aytekin Çakmakçı’yı Kaybettik

Sinemamızın duayen Görüntü Yönetmenlerinden Aytekin Çakmakçı, 11 Mart 2021 Perşembe günü hayatını kaybetti. 10 Ağustos 1949 tarihinde Trabzon’da doğan Çakmakçı, sinemaya kamera asistanlığı yaparak girdi. Çeşitli eğitim kurumlarında seminer ve atölyeler düzenledi. Çakmakçı’nın çalıştığı filmler arasında İpekçe, Yılanların Öcü, Sen Türkülerini Söyle, Kan, Suçumuz İnsan Olmak, Uzlaşma, Biri ve Diğerleri, İmdat ile Zarife, Muhsin Bey, Arabesk, Kurşun Adres Sormaz gibi filmler var. Cenazesi bugün Trabzon, Bahçecik’te toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.