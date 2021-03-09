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Filmimin Hikâyesi Yarışması’nda Hayallerin Anahtarını Sunacak Jüri Üyeleri Açıklandı

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Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen 17. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen Filmimin Hikâyesi Yarışması’nın ana jüri üyeleri açıklandı. Yarışma başvurularını, sektörde kendini kanıtlamış önemli isimler değerlendirecek. Yarışmanın ana jürisinin üyeleri, Karikatürist Varol Yaşaroğlu başkanlığında; CGV Mars Cinema Group COO’su Nurdan Ulu Horozoğlu, Senarist ve Yönetmen Ali Tanrıverdi, Oyuncu Ceren Benderlioğlu ile Yazar ve Psikiyatrist Cem Mumcu’dan oluşuyor.

Ana Jüri Üyeleri

Ali Tanrıverdi

Cem Mumcu

Ceren Benderlioğlu

Nurdan Ulu Horozoğlu

Varol Yaşaroğlu

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