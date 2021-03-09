Filmimin Hikâyesi Yarışması’nda Hayallerin Anahtarını Sunacak Jüri Üyeleri Açıklandı

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen 17. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen Filmimin Hikâyesi Yarışması’nın ana jüri üyeleri açıklandı. Yarışma başvurularını, sektörde kendini kanıtlamış önemli isimler değerlendirecek. Yarışmanın ana jürisinin üyeleri, Karikatürist Varol Yaşaroğlu başkanlığında; CGV Mars Cinema Group COO’su Nurdan Ulu Horozoğlu, Senarist ve Yönetmen Ali Tanrıverdi, Oyuncu Ceren Benderlioğlu ile Yazar ve Psikiyatrist Cem Mumcu’dan oluşuyor.

Basın Bülteni

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Ana Jüri Üyeleri



Ali Tanrıverdi



Cem Mumcu



Ceren Benderlioğlu



Nurdan Ulu Horozoğlu



Varol Yaşaroğlu

