Emir Mavitan’ın Ödüllü Filmi Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi, Cagedbird Design’ın Reklamı Olarak da Büyük Beğeni Topladı

Yönetmen Emir Mavitan, sinema ve reklam dünyası için yenilikçi bir hamleye imza attı. Kurucusu olduğu Mug Production imzalı ve Mavitan’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, Almila Ada, Yağmur Ün, Erhan Yazıcıoğlu ve Perihan Savaş’ın oynadığıdığı, uluslararası festivallerden büyük beğeni toplayan Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi adlı kısa filmi yeniden montajlanarak mücevher markası Cagedbird Design’ın reklam filmi oldu. Cagedbird Design’in meşhur incisinden ilham alarak hikâyeleşen filmin, hazırlanan reklam filmi de büyük beğeni topladı. Markanın ürünleri başrol oyuncuları Yağmur Ün ve Almila Ada tarafından kullanıldı.

Basın Bülteni

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