Ferit Karahan İmzalı Okul Tıraşı, Berlinale’nin Panorama Bölümünün Tek Ödülü Olan Fipresci Ödülü’nü Kazandı

Ferit Karahan’ın, 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’nin Panorama Bölümü’nde yarışan filmi Okul Tıraşı, FIPRESCI – Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu Ödülü’ne layık görüldü. FIPRESCI Ödülü; pandemi nedeniyle bu yıl iki aşamalı düzenlenen ve ilk olarak, 01 – 05 Mart 2021 tarihlerinde sinema sektörüne yönelik etkinliklerini gerçekleştiren Berlinale’nin ilk aşamasında, Panorama Bölümü’nde verilen tek ödül oldu. Festivalin, sinemaseverlerin de kabul edileceği ikinci programı ise 09 – 20 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek ve Panorama Seyirci Ödülü’nün de arasında olduğu diğer bütün ödülleri kazananlar açıklanacak.

Basın Bülteni

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